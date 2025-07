Polizei verhaftet Verdächtigen: Nach Einbruch bei Brad Pitt: Vorfall im Wohngebiet von Angelina Jolie

1 Bei Ex-Mann Brad Pitt wurde vor Kurzem eingebrochen. Nun verschaffte sich ein Mann unbefugten Zutritt zum Wohngebiet von Angelina Jolie. Foto: imago/ZUMA Wire

Erst im Juni drangen Einbrecher in das Haus von Brad Pitt ein. Nun verschaffte sich ein Mann Zutritt zu einem bewachten Wohngebiet, in dem zahlreiche Hollywoodstars wie Pitts Ex-Frau Angelina Jolie leben. Er konnte jedoch offenbar festgenommen werden, bevor er Schaden anrichtete.











Link kopiert



Immer wieder kommt es zu Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in die Villen von Prominenten. Der jüngste Vorfall ereignete sich laut "TMZ" am 6. Juli in einem bewachten Wohngebiet in dem beliebten Viertel Los Feliz in Los Angeles. Dort leben A-Promis wie Angelina Jolie (50), Kristen Bell (44) und Brie Larson (35).