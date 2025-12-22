Polizei verfolgt Wildschwein: Verletzter Keiler rennt durch Sindelfingen und rammt fast zwei Fußgänger

Rettender Sprung auf die Mauer: Ein Wildschwein hat am Freitag in Sindelfingen-Maichingen zwei Fußgänger gefährdet. Jäger und Polizei verfolgten das Tier.

Drei Streifenwagen waren am vergangenen Freitag in Sindelfingen-Maichingen unterwegs, weil ein Wildschwein die Gegend unsicher machte. Das Tier war am Freitag um 8.38 Uhr zuerst in Maichingen im Anna-Haag-Weg gesichtet worden, und dann in der Stuttgarter Straße, wo es im vollen Lauf Richtung S-Bahn rannte. Ein Fußgänger rettete sich durch einen beherzten Sprung auf die Mauer, ein anderer Fußgänger wurde beinahe umgerannt.

Danach lief der Keiler in einen Hauseingang und donnerte mit Wucht gegen die Türe. Dabei muss sich das Tier verletzt haben, denn die Polizei entdeckte später Blutspuren auf dem Asphalt. Das Tier floh weiter Richtung S-Bahn und steuerte dann die Johannes-Widmann-Schule an. Die Schulleitung reagierte umgehend und verbot den Schülern, auf den Pausenhof zu gehen.

Keiler verschwindet vor Eintreffen des Jägers

In der Zwischenzeit waren zwei Streifenwagen im Einsatz, unterstützt von einer dritten zivilen Streife. Die Leitstelle hatte unterdessen auch die zuständigen Jagdpächter alarmiert, die das Tier vor Ort stellen wollten. Doch ihre Mühe war vergebens, der Keiler war verschwunden, auch die Hunde verloren wenig später seine Spur.

Jagdpächter und Polizei suchten am Freitag in Sindelfingen-Maichingen nach einem verletzten Wildschwein. Foto: Privat

Passanten hatten das Tier wohl auch im benachbarten Sindelfinger Ortsteil Hinterweil gesehen, wie Videoaufnahmen belegen, die bei Facebook veröffentlicht wurden. Wie die Polizei mitteilt, wurde auch ein Auto beschädigt. Verletzt wurde niemand.