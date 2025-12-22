Polizei verfolgt Wildschwein: Verletzter Keiler rennt durch Sindelfingen und rammt fast zwei Fußgänger

Rettender Sprung auf die Mauer: Ein Wildschwein hat am Freitag in Sindelfingen-Maichingen zwei Fußgänger gefährdet. Jäger und Polizei verfolgten das Tier.
Drei Streifenwagen waren am vergangenen Freitag in Sindelfingen-Maichingen unterwegs, weil ein Wildschwein die Gegend unsicher machte. Das Tier war am Freitag um 8.38 Uhr zuerst in Maichingen im Anna-Haag-Weg gesichtet worden, und dann in der Stuttgarter Straße, wo es im vollen Lauf Richtung S-Bahn rannte. Ein Fußgänger rettete sich durch einen beherzten Sprung auf die Mauer, ein anderer Fußgänger wurde beinahe umgerannt.