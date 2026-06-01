Polizei-Untersuchung zu Andrew: Was ist beim Royal Ascot geschehen?

Nachdem Andrew Mountbatten-Windsor im Februar vorübergehend festgenommen wurde, untersucht die Polizei laut eines Medienberichts einen mutmaßlichen Vorfall, der sich im Jahr 2002 beim Royal Ascot ereignet haben soll.
Die britische Polizei untersucht offenbar einen weiteren Vorwurf gegen Andrew Mountbatten-Windsor (66). Der jüngere Bruder von König Charles III. (77), der im Zuge seiner Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) seinen Prinzentitel verloren hat, soll sich bereits im Jahr 2002 während des berühmten Royal-Ascot-Pferderennens einer Frau gegenüber unangebracht verhalten haben. Das berichtet die "Sunday Times".