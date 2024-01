Polizei und Feuerwehr im Kreis Esslingen: Arbeitsintensives Silvester für Einsatzkräfte

Zu etwa 400 Einsätzen sind die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für Esslingen, Tübingen und den Zollernalbkreis zuständig ist, in der Silvesternacht ausgerückt. Eine separate Auswertung für den Kreis Esslingen lag am Montag nicht vor. Verständigt wurde die Polizei wegen Ruhestörungen, Streitigkeiten und Sachbeschädigungen, wobei häufig stark alkoholisierte Personen beteiligt waren. Insgesamt ist „der Jahreswechsel im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen arbeitsintensiv, aber ohne besondere Vorkommnisse verlaufen“, sagt ein Polizeisprecher.

Immer wieder werden Böller geworfen

Allerdings sei die Polizei immer wieder mit Feuerwerkskörpern beworfen worden, wobei glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Am Silvesterabend gegen 22 Uhr nahmen zwei Streifenwagenbesatzungen in der Sirnauer Straße in Esslingen eine Anzeige wegen einer Körperverletzung auf, als sie laut Polizei von drei Unbekannten gezielt mit Silvesterraketen beschossen wurden. Diese hätten die Einsatzkräfte nur knapp verfehlt. Bislang seien die Täter noch nicht ermittelt worden. Kurz nach Mitternacht haben in Weilheim an der Teck mehrere Personen Böller auf ein Wohnhaus in der Brunnenstraße geworfen, teilt die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, seien sie mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger wurden daraufhin über Nacht in Gewahrsam genommen. Um die gleiche Uhrzeit hat den Angaben zufolge in der Kirchheimer Straße in Wernau eine Gruppe Unbekannter Polizistinnen und Polizisten mit Böllern beworfen. Die Einsatzkräfte waren angerückt, weil ein Gebäude mit Silvesterraketen beworfen worden sein soll.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Silvester in Stuttgart Polizei zieht nach Feier auf dem Schlossplatz Bilanz Auf dem Stuttgarter Schlossplatz haben Tausende Menschen das neue Jahr begrüßt. Die Polizei zieht nach der Feier eine erste Bilanz.

In Reichenbach sprengten Unbekannte in der Leintelstraße gegen 2 Uhr einen Zigarettenautomaten mit einem Feuerwerkskörper, heißt es im Bericht weiter. In Notzingen hatten Unbekannte gegen 20 Uhr einen Altglascontainer im Falkenweg gesprengt, der dabei stark beschädigt wurde, teilt die Polizei weiter mit. Durch die Wucht der Explosion wurde durch umherfliegende Teile eine mehrere Meter entfernte Gebäudefassade beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0 70 21 / 50 10 um Zeugenhinweise – insbesondere zu einem roten Kleinwagen, der unmittelbar nach der Explosion in Richtung Ötlingen gefahren sein soll.

Doppelt so viele Einsätze für Feuerwehren

Die Feuerwehren des Landkreises Esslingen blicken trotz einer Verdopplung der Einsatzzahlen auf einen ruhigen Jahreswechsel zurück, sagt Andreas Nitsch, Sprecher der Feuerwehren für den Kreis Esslingen. Zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und 4.30 Uhr am Neujahrstag sind die Feuerwehrleute zu 50 Einsätzen im Kreis Esslingen ausgerückt.

Den ersten Einsatz im neuen Jahr im Kreis hatte die Freiwillige Feuerwehr Notzingen um Mitternacht wegen einer brennenden Hecke an einem Gebäude. In Plochingen ist die Feuerwehr unter anderem wegen brennendem Müll in der Neckarstraße und einem brennenden Altkleidercontainer in der Hermannstraße ausgerückt.

Am Silvesterabend gegen 18.15 Uhr hatte ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Holbeinstraße im Nürtinger Stadtteil Roßdorf die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Das Gebäude musste evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Durch den Brand ist ein Schaden von etwa 50 000 Euro bis 100 000 Euro entstanden, teilt die Polizei mit. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nun zur Brandursache.