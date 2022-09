1 Das Wohnhaus in Flacht haben die Einbrecher vollständig durchwühlt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Polizei umstellt ein Wohnhaus, das von Einbrechern durchwühlt wird. Auf der Flucht fallen zwei der Diebe in einen Teich, entwischen der Polizei aber trotzdem.















Eine verrückte Verfolgungsjagd nach einem Einbruch hat sich in der Nacht zum Donnerstag in Weissach (Kreis Böblingen) ereignet. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter in ein Wohnhaus in der Lerchenbergstraße im Ortsteil Flacht eingebrochen. Nachdem die alarmierte Polizei das Haus umstellte, ergriffen zwei Täter die Flucht. Sie machten sich über ein Nachbargrundstück in der Stahlbühlstraße davon, wobei sie in einen Teich fielen. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht mehr geschnappt werden.

Das Wohnhaus, zu dem sich die Einbrecher Zugang verschafft hatten, war nahezu vollständig durchwühlt worden. Ob die Täter tatsächlich Diebesgut erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 zu melden.