Polizei über Sicherheitslage: Wie sicher sind die Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis?

Kurz vor der Eröffnung der Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis informiert die Polizei über die Sicherheitslage – und erinnert an das Messer- und Waffenverbot.
Nur noch wenige Tage, dann öffnen die Weihnachtsmärkte im Landkreis. Doch wie sicher sind sie für Besucher? Eine Frage, die die Polizei besonders im Blick hat. Ziel von Veranstaltern, Kommunen und Polizei sei es, einen sicheren und friedlichen Rahmen für alle Besucherinnen und Besucher zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen.