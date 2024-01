Polizei sucht Zeugen: Zahlreiche Wohnungseinbrüche in Stuttgart

Unbekannte schlagen in den vergangenen Tagen in vielen Stadtteilen zu. Auffällig ist, dass sich mehrere Taten in unmittelbarer Nachbarschaft ereignet haben.

Rund um den Jahreswechsel sind bei der Polizei zahlreiche Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet angezeigt worden. Die letzten beiden vermeldeten Taten ereigneten sich am Dienstag in der Lüglensheidestraße in Neugereut. Unbekannte drangen am Nachmittag oder frühen Abend jeweils über die aufgehebelte Terrassentür in die Gebäude ein. In der einen Wohnung stahlen sie mehrere hundert Euro und Modeschmuck. In der anderen erbeuteten sie neben Geld noch eine Armbanduhr.

Markenschuhe und Tasche gestohlen

Erfolgreich waren Einbrecher zudem an Silvester in der Gänsheidestraße in Stuttgart-Ost. Sie gelangten zwischen 19 und 22.45 Uhr auf unbekannte Weise durch ein Fenster in eine Wohnung und stahlen dort Schuhe sowie eine Tasche im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Ebenfalls in der Gänsheidestraße warfen Unbekannte am Sonntagabend oder im Lauf des Montags ein Fenster ein, um in ein Haus einzudringen. Auffällig: In der benachbarten Pischekstraße gingen Einbrecher am Sonntagabend mit der gleichen Methode ans Werk. In beiden Fällen ist nicht bekannt, ob die Täter Beute machten. Das gilt auch für einen Einbruch, der sich am langen Wochenende im Mandarinenweg in Riedenberg ereignet hat. Hier ist außerdem unklar, wie die Unbekannten in die Wohnung kamen.

In einem Haus an der Melittastraße in Degerloch hat sich der Einbau einer Alarmanlage ausgezahlt. Als die Täter um 20.30 Uhr ein Fenster aufstemmten, löste sie aus. Wenig später flüchteten sie ohne Beute. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Telefon 0711 / 8990 - 5778 entgegen.