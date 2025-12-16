Mehrere Fahrerfluchten innerhalb kurzer Zeit beschäftigen die Polizei im Rems-Murr-Kreis. In Fellbach und Weinstadt wurden geparkte Autos beschädigt – die Verursacher flüchteten.
In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Unfallfluchten im Rems-Murr-Kreis ereignet. So hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Nacht auf Montag in Fellbach einen erheblichen Schaden verursacht und ist anschließend geflüchtet. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montagmorgen, 6.20 Uhr, streifte oder rammte der Fahrer in der Klopstockstraße einen am Straßenrand abgestellten Audi A6. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Der Schaden an dem Audi wird von der Polizei auf rund 8000 Euro geschätzt.