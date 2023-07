1 Der Unbekannte war an Geldscheinen zwischen 50 und 500 Euro interessiert. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Maschen der Trickbetrüger sind vielseitig. Mal geben sie sich als Polizist aus, mal als Staatsanwalt. Am vergangenen Freitag ist ein Unbekannter in Bad Cannstatt in die Rolle eines Bankangestellten geschlüpft. Gegenüber Rentnern hat er vorgegeben, sämtliche Geldscheine zwischen 50 und 500 Euro einsammeln zu müssen, um diese zu digitalisieren. „Natürlich gegen eine entsprechende Quittung“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann, der diese perfide Nummer bislang auch noch nicht gekannt hat.