Polizei sucht Zeugen: Unbekannter entblößt sich am Bahnhof Nellmersbach

1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: Sina Schuldt/dpa

Nach einer exhibitionistischen Tat vor einer 17-Jährigen am Bahnhof Nellmersbach fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Radfahrer – und sucht Zeugen.











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Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag am Bahnhof in Nellmersbach (Rems-Murr-Kreis) eine 17-Jährige belästigt. Wie die Polizei berichtet, entblößte der Mann gegen 14.15 Uhr sein Geschlechtsteil vor der Jugendlichen, indem er ein Hosenbein vollständig nach oben krempelte. Im Anschluss setzte er sich in diesem Zustand auf sein Fahrrad und flüchtete vom Bahnhofsgelände in Richtung des dortigen Rewe-Marktes.