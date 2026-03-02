Polizei sucht Zeugen: Parkplatz-Streit in Fellbach endet mit Verletzungsvorwurf

Ein freier Stellplatz wird in Fellbach zum Zankapfel: Ein 48-Jähriger will reservieren, ein Autofahrer rollt heran – und plötzlich steht der Vorwurf einer Verletzung im Raum.
Es ist eine dieser Szenen, wie sie sich vermutlich täglich in deutschen Wohnstraßen abspielen. Und doch reicht ein Moment, um aus Alltagsroutine einen Polizeifall zu machen. Am Sonntag gegen 17 Uhr wird ein freier Parkplatz in der Bühlstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zum Zankapfel zwischen zwei Männern. Was als banaler Anspruch auf ein Stück Asphalt beginnt, endet mit dem Vorwurf einer Verletzung.