Maskierter überfällt Hotel in Stuttgart

1 Ein Hotel-Angestellte in Stuttgart ist überfallen worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Kerstin Kokoska

Ein unbekannter Täter bedroht einen Hotel-Angestellten in Stuttgart mit einem Schlagstock. Die Polizei schildert den Vorfall – und bittet Zeugen um Hinweise.











Ein maskierter Mann hat ein Hotel an der Stuttgarter Friedrichstraße überfallen. Der Unbekannte habe in der Nacht auf Sonntag einen 21-jährigen Angestellten an einer Rezeption mit seinem Schlagstock bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit.