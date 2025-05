Marktbrunnen in Winnenden beschädigt – Wer hat etwas gesehen?

1 Die Bronzeplastik wurde vom Künstler Karl Ulrich Nuss geschaffen. Foto: Gottfried Stoppel

Der Marktbrunnen in Winnenden ist Wahrzeichen und beliebter Treffpunkt zugleich – jetzt haben Unbekannte ihn mutwillig beschädigt.











Wann genau es zu der Sachbeschädigung am Marktbrunnen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gekommen ist, weiß niemand. Die Polizei geht aber davon aus, dass es irgendwann in der Zeit zwischen dem 23. und dem 30. Mai passiert ist.