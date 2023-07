1 Die Fahndung nach den Räubern verlief bislang erfolglos. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag in seiner Wohnung an der Augustenstraße im Stuttgarter Westen ausgeraubt worden. Der 28-Jährige hielt sich laut Polizei gegen 10.30 Uhr in seinen Räumen, die sich in einem Mehrfamilienhaus nahe der Paulinenstraße beziehungsweise Bundesstraße 27a befinden, auf, als zwei oder drei Männer die Tür eintraten, ihn zu Boden schlugen und bedrohten. Anschließend sollen die Täter vier Mobiltelefone sowie 250 Euro Bargeld gestohlen haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.