Polizei sucht Zeugen: Kollision beim Spurwechsel – 10.000 Euro Schaden in Winnenden

1 Das Polizeirevier Winnenden hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa

In Winnenden ist es am Samstagmittag auf der Waiblinger Straße zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel gekommen. Dabei kollidierten zwei Autos, die Polizei sucht nun Zeugen.











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Auf der Waiblinger Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist es am Samstag gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 55-jährige Fiat-Fahrerin den Fahrstreifen nach links wechseln, während zeitgleich ein 58-jähriger VW-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.