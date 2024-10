1 Ein Senior hat einen E-Scooter-Fahrer angesprochen – es kam zum Streit. Foto: Jens dpa/Jens Büttner

Zu einem Streit ist es am Montag mitten in Ludwigsburg zwischen einem Passanten und einem E-Scooter-Fahrer gekommen. Der Passant musste nach einem Stoß verletzt ins Krankenhaus.











Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund einer Körperverletzung, die sich am Montag, 21. Oktober, gegen 16.30 Uhr in der Arsenalstraße in Ludwigsburg ereignete.