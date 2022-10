1 Diebe haben es zumeist wegen den darin enthaltenen Edelmetallen auf Katalysatoren abgesehen. (Symbolbild) Foto: imago images/Sebastian Geisler/Sebastian Geisler via www.imago-images.de

Unbekannte haben an zwei Autos im Stuttgarter Norden die Katalysatoren entfernt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.















Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende im Stuttgarter Norden die Katalysatoren zweier Autos gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, hoben die Täter einen VW Golf, der in der Steinbeisstraße auf Höhe der Hausnummer 10 geparkt war, im Zeitraum zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, wohl mit einem Wagenheber an und trennten den Katalysator offenbar mit einer Akku-Flex heraus. Bei dem zweiten Auto handelt es sich um einen BMW, der im selben Zeitraum in der Goppeltstraße auf Höhe der Hausnummer 21 abgestellt war. Auch in diesem Fall stahlen sie den Katalysator. Nun bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3200 zu melden.

Bei den Objekten der diebischen Begierde handelt es sich meist um ältere Gebrauchtwagen mit Benzinmotor. Zum einen sind die Beutestücke vom Motor und an der Unterseite gut erreichbar verbaut, außerdem enthalten diese mehr Edelmetalle – wie Rhodium, Palladium und Platin, deren Rohstoffpreise für die Diebe ein lukratives Geschäft sind.