1 Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in Stammheim eingebrochen (Symbolfoto). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Stuttgart-Stammheim lösen die Täter den Alarm aus. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Freihofstraße in Stammheim eingebrochen. Dies teilt die Polizei am Dienstagmittag mit. Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe.