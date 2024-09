Polizei sucht Zeugen in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei sucht nach einem Vorfall in der Kronenstraße nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Marijan Murat

Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es am Freitag in Stuttgart-Mitte gekommen. Nachdem die Polizei einen 39-jährigen Tatverdächtigen festgenommen hatte, stellte sich heraus, dass gegen diesen bereits ein Haftbefehl vorlag.











Polizeibeamte haben am Freitag, 30. August, einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Kronenstraße in Stuttgart-Mitte eine 37-jährige Frau sexuell belästigt zu haben.