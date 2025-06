Mann masturbiert vor 15-Jährigen an Stadtbahn-Haltestelle

Polizei sucht Zeugen in Stuttgart

1 Die Polizei sucht den Unbekannten. (Symbolfoto) Foto: imago/Objektif

Zwei Jugendliche stehen am Freitagmorgen an einer Stadtbahn-Haltestelle in Stuttgart-Mühlhausen. Dann bemerken sie einen Mann, der ihnen gegenübersteht, und masturbiert.











Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagmorgen vor zwei Jugendlichen in Stuttgart-Mühlhausen masturbiert. Laut Polizei standen die beiden 15 Jahre alten Mädchen gegen 9.20 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle Mühlhausen, als sie den Mann auf der gegenüberliegenden Seite wahrnahmen. Dort soll er masturbiert haben.