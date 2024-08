Unbekannte hebeln Rollladen auf und steigen in Wohnung ein

Polizei sucht Zeugen in Stuttgart-Feuerbach

1 Die Unbekannten hebelten den Rollladen eines gekippten Fensters nach oben und stiegen ein. (Symbolbild) Foto: dpa /Kai Remmers

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntag (11.08.2024) und Mittwoch (14.08.2024) in eine Wohnung am Theoderichweg in Stuttgart-Feuerbach eingebrochen.