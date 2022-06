1 Einbruch in Sindelfinger Büro: Die Täter hebelten ein Fenster auf. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Polizei in Sindelfingen bitten nach dem Einbruch in ein Büro um Unterstützung von Augenzeugen.















Zwischen Freitag 15.40 Uhr und Montag 07.10 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Amundsenstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zu und brachen in Büroräume einer Firma ein. Um in das Innere zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie laut Polizeibericht die Büros und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie einen Tresor, in dem weiteres Bargeld sowie diverse Unterlagen lagerten. Der hinterlassene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0 70 31 / 697-0.