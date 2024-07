Polizei sucht Zeugen in Backnang

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein junger Mann hat in Backnang am Samstagnachmittag eine 71-Jährige mit einem Messer bedroht und dann sein Geschlechtsteil entblößt. Die Frau handelte geistesgegenwärtig.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag in Backnang ereignet hat. Eine 71-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf einem Fußweg in der Verlängerung der Plochinger Straße von einem Radfahrer angesprochen worden. Der Mann sei abgestiegen und habe sie mit einem Messer bedroht.