Polizei sucht Zeugen: Gefährliche Körperverletzung in Tamm

1 ARCHIV - Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Tamm griff ein bislang Unbekannter zum Pfefferspray. Foto: dpa

Zwei Gruppen sind in der Nacht zum Sonntag aneinandergeraten – unter anderem zückten die Männer Pfefferspray und eine Schreckschusspistole.











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Ein Streit ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, waren in der Bahnhofstraße zunächst gegen 0:40 Uhr zwei Gruppen verbal aneinandergeraten. Dann sollen noch unbekannte Täter aus einer der beiden Gruppen, die aus etwa 15 bis 20 Personen bestanden haben soll, einen 33-jährigen Mann aus der gegnerischen Gruppe mit einer Schreckschusswaffe und einem Pfefferspray attackiert und verletzt haben.