Polizei sucht Zeugen: Flucht vor der Polizei – mit Tempo 200

1 Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen und möglichen Geschädigten. Foto: dpa

Bei Renningen fällt ein Autofahrer einer Zivilstreife auf. Als er kontrolliert werden soll, flüchtet der Fahrer vor den Beamten.











Link kopiert



Eine Zivilstreife des Polizeireviers Leonberg war am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 im Bereich Renningen unterwegs, als den Beamten auf Höhe des „Ihinger Hof“ ein VW Touran auffiel. Der Fahrer sollte daraufhin kontrolliert werden. Ihm wurden nach der Ausfahrt „Naturtheater“ Signale gegeben, er sollte auf eine Parkbucht fahren. Doch der Fahrer beschleunigte stattdessen stark und versuchte sich nach Polizeiangaben mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.