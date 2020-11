1 Die Fahrraddiebe schlugen in Bad Cannstatt zu. (Symbolbild) Foto: imago/SKATA/imago stock&people

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte gleich zwei Mal jeweils zwei Fahrräder aus einem Mehrfamilienhaus beziehungsweise einer Fahrradbox in Bad Cannstatt gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen jeweils zwei Fahrräder aus einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße sowie aus einer Fahrradgarage in der Straße „In den Wannenäckern“ in Stuttgart-Bad Cannstatt gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, gelangten Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, auf bislang ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße. Im Keller hebelten sie zwei Lattenverschläge auf und stahlen daraus zwei Fahrräder im Wert von insgesamt rund Tausend Euro.

In der Straße „In den Wannenäckern“ schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, zu. Die Täter öffneten ebenfalls auf unbekannte Weise eine Fahrradbox, die sich vor einem Wohngebäude befindet. Daraus stahlen sie zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 350 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/8990-3600 um Zeugenhinweise.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.