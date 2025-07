Rauchwolke von Weitem sichtbar Scheune in Schönaich brennt komplett ab – Feuerwehr im Großeinsatz

Eine Scheune in Schönaich gerät in der Nacht zum Donnerstag in Brand. Die Feuerwehr rückt an und löscht die Flammen, die Scheune ist allerdings nicht zu retten. Was bislang bekannt ist.