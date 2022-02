1 Die Einbrecher suchten am Wochenende sechs Wohnungen in Stuttgart heim (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Am vergangenen Wochenende trieben Einbrecher im Stadtgebiet Stuttgart ihr Unwesen. Insgesamt sechs Wohnungen waren betroffen, die Täter machten teils reiche Beute. Die Polizei sucht Zeugen.















Stadtgebiet Stuttgart - Bislang unbekannte Einbrecher haben am vergangenen Wochenende insgesamt sechs Wohnungen im Stuttgarter Stadtgebiet heimgesucht und dabei teils reiche Beute gemacht. Unter anderem wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, stiegen die Unbekannten in Wohnungen im Hagdornweg, Eibenweg und der Melittastraße in Degerloch sowie in der Landauer Straße in Weilimdorf, der Lehenstraße im Stuttgarter Süden und der Duisburger Straße in Bad Cannstatt ein. In den meisten Fällen drangen die Einbrecher über die Terrassentür ein, durchsuchten die Wohnungen und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.