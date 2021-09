1 Die Einbrecher suchten mehrere Objekte in Stuttgart heim. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Eine Werkstatt, eine Firma sowie ein Abenteuerspielplatz im Stuttgarter Stadtgebiet waren am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrechern. In einem Fall konnten die Unbekannten mehrere Tresore erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen.















Stadtgebiet Stuttgart - Einbrecher haben am vergangenen Wochenende eine Werkstatt, eine Firma sowie einen Abenteuerspielplatz im Stuttgarter Stadtgebiet heimgesucht und konnten dabei in einem Fall unter anderem drei Tresore erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, hebelten die Unbekannten in der Kölner Straße in Stuttgart-Münster im Zeitraum zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, die Hintertür einer Werkstatt auf. Sie durchwühlten Schränke und Kassen und stahlen etwas Bargeld. Doch damit gaben sie sich offensichtlich nicht zufrieden, denn im Anschluss rissen sie drei Tresore heraus, trugen sie ins Freie und öffneten sie dort gewaltsam. Aus ihnen stahlen die Einbrecher mehrere Tausend Euro und flüchteten.

Passant beobachtet Einbrecher

In der Ulmer Straße in Stuttgart-Wangen alarmierte ein Passant am Sonntag gegen 10 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Täter dabei beobachtet hatte, wie diese gewaltsam eine Firmengarage öffneten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen flüchteten sie ohne Beute. Die beiden Männer, die beide gelb/weiße Handschuhe trugen, waren laut Zeuge hellhäutig und von kräftiger Statur. Einer der Täter war um die 50 Jahre alt und hatte kurze, graue Haare. Er trug eine hellblaue, kurze Hose sowie eine dunkelblaue Jacke. Der andere war etwa 40 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein rotes T-Shirt mit drei weißen Streifen an den Ärmeln, eine kurze, schwarze Hose mit seitlichen Taschen sowie schwarze Arbeitsschuhe mit neongelben Schnürsenkeln.

In der Föhrichstraße in Stuttgart-Feuerbach warfen unbekannte Täter zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 16.10 Uhr, offenbar mit einem Stein die Fensterscheibe eines Gebäudes auf einem Abenteuerspielplatz ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stahlen sie nichts.

Zeugen werden gebeten, sich bezüglich des Einbruches in der Kölner Straße an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 0711/8990-3600, bezüglich des Einbruchs in der Ulmer Straße an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 0711/8990-3500 oder wegen des Einbruchs in der Föhrichstraße an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer 0711/8990-3800 zu wenden.