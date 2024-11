Polizei sucht Zeugen: Einbrecher machen Beute in Tankstelle und Wohnungen

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Aufklärung mehrerer Einbrüche im Landkreis. Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch in Waiblingen zwischen 17.10 und 18.55 Uhr ein Fenster einer Wohnung in der Straße Im Hausweinberg auf und durchwühlten Zimmer und Schränke, nahmen laut Polizei aber offenbar nichts mit. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0 71 51 / 95 00.

Am selben Tag in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr gelangten Unbekannte vermutlich durch eine nur ins Schloss gezogene Eingangstür in eine Wohnung in der Elisabeth-Selbert-Straße in Winnenden. Dort durchsuchten die Täter alle Zimmer und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Rufnummer 0 71 95/ 69 40.

Lesen Sie auch

Schmuck und Uhren gestohlen

Ebenfalls am Mittwoch wurde zwischen 17.10 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Freiligrathstraße im Fellbacher Stadtteil Schmiden eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Terrassentüre betraten die Einbrecher die Räume. Sie begaben sich wohl gezielt in das Schlafzimmer und durchsuchten dort mehrere Schränke und Schubladen. Nachdem sie ihre Beute – Schmuck und Uhren im Wert von mehreren zehntausend Euro – zusammen hatten, verließen die Einbrecher die Wohnung erneut über die Terrassentüre. Insgesamt entstand zudem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 / 577 20 zu melden.

Drei Männer stehlen Tabakwaren an der Tankstelle

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Kernen-Rommelshausen gegen 2.55 Uhr in der Karlstraße die Hintertüre einer Tankstelle aufgebrochen. Anschließend gelangten drei bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum der Tankstelle und gingen gezielt hinter den Tresen. Dort nahmen sie mehrere Kartons mit Tabakwaren und packten diese in ein grünes Laken. Anschließend verließen die drei laut Polizei dunkel gekleideten Männer die Tankstelle. Alle drei sollen maskiert gewesen sein und Handschuhe getragen haben. Zwei der Personen trugen rote Arbeitsschuhe. Die Beute hat einen Wert von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 5 77 20 mit dem Polizeirevier in Fellbach in Verbindung zu setzen.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es in Winnenden an der Bahnhofstraße. Unbekannte versuchten zwischen vergangenem Freitag und Mittwochmittag die Tür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Der Einbruch misslang, aber die Tür wurde beschädigt. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0 71 95 / 69 40.