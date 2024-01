Polizei sucht Zeugen: Edler Schmuck auf Hochzeitsmesse gestohlen

Tourismusmesse in Stuttgart Was geben CMT-Besucher für den Urlaub aus?

Trotz steigender Kosten in einigen Lebensbereichen wollen viele auf die Ferienreise nicht verzichten. Manche Besucher der CMT an der Messe Stuttgart planen gleich mehrere Reisen im Jahr. Wie tief greifen sie dabei in die Tasche?