1 Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in verschiedene Häuser in Botnang einzubrechen (Symbolbild). Foto: dpa

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in drei Häuser in Botnang einzubrechen. Doch sie blieben erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in drei Häuser in Stuttgart-Botnang einzusteigen. Laut Polizeimeldung wollten sie in ein Geschäft an der Frobergerstraße sowie zwei Friseursalons an der Alten Stuttgarter Straße und der Franz-Schubert-Straße einzubrechen. Dabei wendeten sie immer dieselbe Methode an.

An allen drei Geschäften sollen die Täter versucht haben, die Eingangstür aufzuhebeln. Sie scheiterten aus unbekannten Gründen. Ob tatsächlich ein Tatzusammenhang zwischen den versuchten Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903300 bei der Polizei zu melden.