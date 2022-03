1 Einbrecher stiegen zweimal innerhalb weniger Tage in das gleiche Café ein (Symbolbild). Foto: imago images/Panthermedia/ronstik

Ein Café in Stuttgart-Süd ist innerhalb von wenigen Tagen gleich zweimal von Einbrechern heimgesucht worden. In beiden Fällen stahlen die Unbekannten Tabakwaren. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Café in der Kelterstraße im Stuttgarter Süden eingebrochen waren, ist das Café in der Nacht zum Donnerstag erneut Ziel von Einbrechern geworden. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Tabakwaren. Ob es sich um ein und dieselben Einbrecher handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war es im Zeitraum zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 8.40 Uhr zu dem ersten Einbruch gekommen. Der oder die Täter schlugen eine provisorisch angebrachte Spanplatte ein und erbeuteten anschließend aus dem Verkaufsraum mehrere Stangen Zigaretten.

Zeuge nimmt Verfolgung auf

Beim zweiten Einbruch hebelten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr die provisorisch abgesicherte Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort stahlen die Einbrecher wieder Tabakwaren. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang einen Mann, der den Laden verließ und in Richtung Burgstallstraße flüchtete. Der Zeuge nahm die Verfolgung des Unbekannten auf, verlor ihn aber in besagter Straße aus den Augen. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und etwas korpulent gebaut gewesen sein. Außerdem soll er dunkel und mit einer Sturmhaube bekleidet gewesen sein.

Die Polizei ermittelt nun, ob die Taten miteinander zusammenhängen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 33 00 an die Polizei zu wenden.