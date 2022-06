Autoknacker machen Beute in Stuttgart

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolbild). Foto: imago images / Schöning/via www.imago-images.de

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise: In Stuttgart haben Diebe drei Autos aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.















Unbekannte haben in Stuttgart mehrere Autos aufgebrochen und Wertgegenstände erbeutet. Die drei Fahrzeuge waren an der Heilbronner Straße, Neckarstraße und Jägerstraße geparkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach gelang es den Tätern am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr auf ungeklärte Weise, einen BMW an der Heilbronner Straße zu öffnen. Aus dem Auto stahlen sie eine Ledertasche samt Tablet und eine Geldbörse mit diversen Karten und etwa 50 Euro Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise

An der Neckarstraße zerstörten die Täter zwischen 15.45 Uhr und 19.30 Uhr die Seitenscheibe eines Mercedes und erbeuteten einen Rucksack, in welchem sich ebenfalls ein Geldbeutel mit etwa 70 Euro Bargeld befand, wie die Beamten weiter mitteilten.

In der Jägerstraße schlugen die Diebe die Seitenscheibe eines geparkten Autos ein – und klauten eine Tasche samt Laptop sowie Tablet im Wert von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Im Fall Heilbronner Straße unter der Telefonnummer: 0711 8990 3700, im Fall Neckarstraße unter der Telefonnummer 0711 8990 3500 und im Fall Jägerstraße unter der Telefonnummer: 0711 8990 3100.