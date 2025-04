Polizei sucht Zeugen: Mann soll 15-Jährige in Stuttgarter Innenstadt vergewaltigt haben

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall, der noch viele Fragen aufwirft. Demnach ist eine 15 Jahre alte Jugendliche in der Nacht auf Dienstag in der Kirchstraße vergewaltigt worden – obwohl sie nicht allein unterwegs war.

Es ist eine schlimme Geschichte. Sollte sie sich bestätigen, dürfte die Diskussion um die Sicherheit im Zentrum Stuttgarts neu befeuert werden. Zwar sind viele Details noch ungeklärt, doch im Raum steht, dass eine Jugendliche mitten in der Stuttgarter Innenstadt vergewaltigt worden ist. Zu einem Zeitpunkt, an dem zwar nicht viel los war, die Stadt aber keinesfalls menschenleer gewesen sein dürfte.

Die 15-Jährige soll gemeinsam mit einer Begleitung, nach Angaben der Polizei wohl eine Freundin, in der Nacht zum Dienstag in einem Schnellrestaurant an der Königstraße gewesen sein. Dort lernten die beiden offenbar gegen 1 Uhr zwei ihnen zuvor unbekannte Männer kennen. Gemeinsam sollen die vier den Burgerladen dann verlassen haben und Richtung Stiftskirche gegangen sein. Warum, ist derzeit noch offen.

Im Bereich der Kirchstraße soll einer der beiden Männer die 15-Jährige vergewaltigt haben. Wo die beiden anderen zu diesem Zeitpunkt gewesen sind, ist unklar. Offenbar soll der zweite Mann mit der Freundin des Mädchens allein weitergegangen sein. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass sie von der Tat nichts mitbekommen hat, der zweite Mann womöglich als Komplize gesehen werden kann.

Die 15-Jährige begab sich nach der Vergewaltigung in eine Jugendschutzeinrichtung in der Nähe. Dort vertraute sie sich einer Mitarbeiterin an, die die Polizei verständigte. Von den Männern fehlte allerdings jede Spur.

„Es sind viele Fragen noch offen, es stehen umfangreiche weitere Ermittlungen an“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude. Die Ermittler hoffen deshalb auch auf Zeugenhinweise zu der Tat, die sich um kurz nach 1 Uhr am frühen Dienstagmorgen ereignet haben soll. Der Täter war laut Beschreibung zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 28 Jahre alt. Er hatte einen dunklen Teint und trug einen Vollbart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.