In den Weihnachtsferien haben Einbrecher viele Schulen in Stadt und Region heimgesucht. Jetzt beklagt die Rosenschule in Zuffenhausen massiven Vandalismus – nicht zum ersten Mal.

Es ist mittlerweile fast schon bittere Gewohnheit: eingeschlagene Scheiben, durchwühlte Räume. Am vergangenen Sonntagabend bemerkten Zeugen an einem Schulpavillon an der Hohensteinstraße in Zuffenhausen ein aufgebrochenes Fenster und riefen die Polizei. Ein Einbruch in die Außenstelle der Rosenschule. „Mal wieder“, sagt die Rektorin Katrin Kirchmann mit Fassungslosigkeit in der Stimme. „Es ist allein in diesem Schuljahr schon der vierte. Der letzte war erst zwischen den Oster- und Pfingstferien.“

Was die Außenstelle der Grundschule, in der die Halbtagsklassen unterrichtet werden, immer wieder zum Ziel der Täter macht, weiß bisher niemand. „Wir haben aber den Eindruck, es könnten immer dieselben sein“, sagt Katrin Kirchmann. Während es bisher aber geringere Schäden gegeben habe, sei der Einbruch diesmal „gravierend“.

Noch ist die Schadenshöhe unklar, doch fest steht, dass der oder die Täter die Schule am vergangenen Wochenende übel zugerichtet haben. An dem Pavillon mit Glasfront sei eine Terrassentür zu einem Klassenzimmer aufgehebelt worden, an zwei anderen Räumen seien die Scheiben eingeschlagen gewesen. Die Lehrerschreibtische seien ausgeräumt, das Material sei auf dem Boden verteilt worden. Alle Schränke seien geöffnet gewesen.

Doch das ist noch lange nicht alles. In der Mensa haben die Unbekannten Teller und Gläser zertrümmert und das Spülmittel für die Spülmaschine auf dem Boden verteilt. Dadurch hat die Bodenbeschichtung Schaden genommen, sie muss erneuert werden. Zudem wurden laut Polizei Wasserhähne aufgedreht und Abflüsse verstopft. Ein größerer Wasserschaden ist dadurch aber offenbar nicht entstanden.

Versuchte Brandstiftung?

Allerdings hätte die Geschichte ein ganz böses Ende nehmen können. Denn die Täter holten sich auch ein Bügeleisen, das normalerweise von den Kindern verwendet wird, um mit Bügelperlen zu basteln. Die Unbekannten stellten es auf die höchste Stufe und platzierten es auf Zeitungspapier. „Es war schon angekokelt, aber zum Glück ist nichts in Flammen aufgegangen“, sagt die Rektorin.

Die Polizei hat die kaputten Scheiben bereits in der Nacht auf Montag mit Brettern zugenagelt. Die Lehrerinnen und Lehrer rückten dann am frühen Morgen an, um Ordnung zu schaffen. Das dauert teilweise immer noch an. Die Mensa konnte zwei Tage lang gar nicht genutzt werden, der Unterricht aber läuft.

Im Solitude-Gymnasium in Stuttgart sind bei einem Einbruch während der Weihnachtsferien unter anderem 80 Schränke im Lehrerzimmer aufgebrochen worden. Foto: Solitude-Gymnasium

Auffällig: Gestohlen wurde mutmaßlich nichts. Durch die vorangegangenen Einbrüche bewahre man im Pavillon ohnehin nichts Wertvolles mehr auf, sagt Katrin Kirchmann. Nur Tablets fänden sich dort. Die blieben aber jedes Mal unangetastet – vermutlich, weil die Täter wissen, dass die Geräte geortet werden können.

Der Einbruch erinnert stark an eine Serie, die sich bereits rund um den Jahreswechsel in Stuttgart und der Region, besonders im Landkreis Esslingen, abgespielt hatte. Mehrere Dutzend Schulen verzeichneten Einbrüche mit teils furchtbaren Verwüstungen inklusive gefluteten Zimmern und einem Sachschaden, der in die Hunderttausende ging. Beute machten die Täter, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang.

Am 5. Januar gingen der Polizei vier mutmaßliche Täter bei einem Einbruch in eine Schule in Filderstadt-Bernhausen ins Netz – alle zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie landeten in Untersuchungshaft. Inzwischen ordnen die Ermittler ihnen mindestens 19 Einbrüche im Großraum Stuttgart zu. Insgesamt seien bei der Serie Gegenstände im Wert von über 20.000 Euro erbeutet worden, so die Polizei. Viel höher sei allerdings der Sachschaden. Er liegt bei rund 250.000 Euro.

Inzwischen hat die Stuttgarter Staatsanwaltschaft Anklage gegen die vier Jugendlichen und Heranwachsenden am Amtsgericht Nürtingen erhoben. „Den Angeklagten werden unter anderem mehrere Fälle des schweren Bandendiebstahls zur Last gelegt“, sagt Sprecher Patrick Fähnle. Es sollen nicht immer alle vier Angeklagten bei allen 19 Taten dabei gewesen sein.

In Zuffenhausen hat man als Reaktion auf die Einbrüche bereits Bewegungsmelder angebracht, die das Licht ums Gebäude herum einschalten. Gebracht hat das offenbar aber nichts. Jetzt denkt man darüber nach, welche anderen Sicherheitsmaßnahmen noch folgen könnten. Hinweise auf die Täter hat die Polizei laut einem Sprecher noch nicht. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, soll sich unter der Nummer 0711/8990-5778 bei der Stuttgarter Kriminalpolizei melden.