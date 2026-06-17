In den Weihnachtsferien haben Einbrecher viele Schulen in Stadt und Region heimgesucht. Jetzt beklagt die Rosenschule in Zuffenhausen massiven Vandalismus – nicht zum ersten Mal.
Es ist mittlerweile fast schon bittere Gewohnheit: eingeschlagene Scheiben, durchwühlte Räume. Am vergangenen Sonntagabend bemerkten Zeugen an einem Schulpavillon an der Hohensteinstraße in Zuffenhausen ein aufgebrochenes Fenster und riefen die Polizei. Ein Einbruch in die Außenstelle der Rosenschule. „Mal wieder“, sagt die Rektorin Katrin Kirchmann mit Fassungslosigkeit in der Stimme. „Es ist allein in diesem Schuljahr schon der vierte. Der letzte war erst zwischen den Oster- und Pfingstferien.“