Polizei sucht Täter Das steckt hinter den Schüssen in Kornwestheim

Von red/len 08. August 2018 - 11:39 Uhr

Laut Polizeibericht hatte der Mann einen Gegenstand in der Hand, bei dem es sich um eine Schusswaffe handeln könnte (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

Ein Zeuge nimmt in Kornwestheim laute Knallgeräusche wahr und beobachtet zwei Unbekannte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und sucht weitere Zeugen.

Kornwestheim - Am Dienstag gegen 21.10 Uhr waren in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) laute Knallgeräusche zu hören. Wie die Polizei berichtet, nahm ein Zeuge die Geräusche wahr und beobachtete einen Mann und eine Frau, die auf einem Feldweg in Richtung der Friedenstraße unterwegs waren. Laut Zeugenaussage kamen die Knallgeräusche aus dieser Richtung.

Die Verdächtigen hielten an einem Gebäude in der Friedenstraße an und fuhren anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte. Laut Polizeibericht hatte der Mann einen Gegenstand in der Hand, bei dem es sich um eine Schusswaffe handeln könnte. Im Bereich des Feldes wurde später die Hülse einer Knallpatrone gefunden. Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 07154/13130.

Laut Täterbeschreibung war der verdächtige Mann zum Tatzeitpunkt mit einem weißen Oberteil und einer grauen Hose bekleidet. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich und eine Bauchtasche umgeschnallt. Die Frau hat blonde Haare und trug einen schwarzen Rock sowie ein graues Oberteil.