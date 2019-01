Polizei sucht nach Frau aus Ludwigsburg Keine Spur von der vermissten 51-Jährigen

Von bin 16. Januar 2019 - 18:26 Uhr

Auch vier Tage nach dem rätselhaften Verschwinden einer 51-jährigen Frau aus Ludwigsburg hat die Polizei keinerlei Hinweise. Zeugen werden gesucht – sie war zuletzt bei ihrer Arbeitsstelle in Möhringen.



Ludwigsburg - Die Hoffnung schwindet mit jedem Tag, den die 51-jährige Ulrike S.-H. aus Ludwigsburg nicht mehr auftaucht. Die Polizei kann auch am Mittwoch keine Neuigkeiten vermelden: Keine Spur von der Frau, die seit 12. Januar vermisst wird. Wie die Polizei ermittelt hat, ist die Vermisste an jenem Morgen aus der Wohnung ihrer Familie aufgebrochen und fuhr zur Arbeit nach Stuttgart-Möhringen. Gegen 6.40 Uhr verließ sie ihre Arbeitsstelle und ist seither nicht zurückgekehrt. „Es gibt keine neuen Hinweise“, erklärt ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend.

Sie hatte eine blaue Jeans und beigen Mantel an

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt. Dringend werden noch Zeugen gesucht, die möglicherweise etwas vom Verbleib der 51-Jährigen wissen. Die Vermisste ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, schlank, hat schulterlange, dunkle Haare, zum Zopf oder Dutt gebunden und trägt eine schwarze Brille. Sie war zuletzt bekleidet mit blauer Jeanshose, hellbeigem Mantel, dunklem Schal und dunklen Schuhen. Hinweise zum Aufenthaltsort von Ulrike S.-H. nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.