6 Die Polizei fahndet nach der jungen Frau aus NRW, die beim Wandern im Schwarzwald verschwand. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die 26-jährige Scarlett S. aus Nordrhein-Westfalen ist seit dem 10. September verschwunden. Die junge Frau war zum Wandern in den Schwarzwald gefahren. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach der Vermissten.

Todtmoos/Bad Säckingen/Bad Lippspringe - Die Freiburger Polizei fahndet nach der 26 Jahre alten Scarlett S. aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen. Die junge Frau war alleine im Schwarzwald zum Wandern unterwegs und wird seit dem 10. September vermisst. Mittlerweile haben die Ermittler Fotos der jungen Frau veröffentlicht, unter anderem zwei aktuelle Bilder, die in einem Supermarkt in Todtmoos am Tag ihres Verschwindens aufgenommen wurden. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Fotos befinden sich in der Bildergalerie.

Wie die Beamten mitteilen, wollte Scarlett S. im Bereich Südschwarzwald alleine wandern gehen. Möglicherweise wollte sie auf dem Fernwanderweg Schluchtensteig durch das Wehratal in Richtung Wehr wandern. Angehörige hatten zuletzt am 10. September via Whatsapp Kontakt zu der Vermissten. Da die junge Frau als sehr verlässlich gilt und sie sich seither nicht mehr bei ihren Angehörigen gemeldet hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg

Nachdem bereits am Sonntag, 13. September, unter anderem mit einem Helikopter mit Wärmebildkamera nach der 26-Jährigen gesucht worden war, fanden am Montag, 14. September, nochmals umfangreiche Suchmaßnahmen statt, in den Abendstunden wurden diese allerdings erfolglos abgebrochen. An der Suche beteiligten sich Einsatzkräfte der Bergwacht, der Feuerwehr und der Polizei sowie die Rettungshundestaffel mit circa 35 Mantrailer- beziehungsweise Flächensuchhunden. Auch eine Drohne kam zum Einsatz.

Die junge Frau ist 26 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank, wiegt circa 50 Kilogramm, hat dunkelblonde Haare, die an den Spitzen blond sind. Sie hat einen auffälligen roten Trekking-Rucksack der Marke Osprey und vermutlich ein graues Zelt dabei.

Die Kriminalpolizei Bad Säckingen wendet sich nun an die Öffentlichkeit: Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07761/934 500 bei der Kriminalpolizei Bad Säckingen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.