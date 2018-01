Polizei sucht Jugendliche in Markgröningen Mit Spraydosen durch den ganzen Ort

Von bin 09. Januar 2018 - 11:45 Uhr

Eine große Tour mit Spraydosen von Jugendlichen in Markgröningen Foto: dpa

Kaugummiautomaten, eine Ampel oder die Schranke vor einer Schule: Nichts hat eine Gruppe von 15-Jährigen in Markgröningen ausgelassen und alles mit Farbe vollgesprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Markgröningen - Eine Gruppe von Jugendlichen ist am Montag gegen 15.15 Uhr durch Markgröningen gezogen und hat wahllos mit blauer und silberner Farbe herum gesprüht. Mehrere Zeugen wurden auf die Jungen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz leiteten eine Fahndung ein und lokalisierten die verschiedenen Tatorte. Sie konnten den Fall rekonstruieren: Die drei Täter begannen ihre Tour in der Graf-Hartmann-Straße, wo sie eine Bushaltestelle beschmierten.

In der Bahnhofstraße besprühten sie den Druckknopf der Fußgängerampel. Danach machten sie in der Grabenstraße weiter und hinterließen Farbe auf Werbetafeln und einem Kaugummitautomaten. Die Friedhofsmauer sowie drei Pfosten, die Rückwand und die beiden Abfalleimer einer Bushaltestelle und auch eine Hausfassade in der Münchinger Straße wurden ebenfalls zu ihrem Ziel.

Die Jugendlichen sollen 15 Jahre alt sein

In der Schwieberdinger Straße besprühten die Unbekannten außerdem auch die Schranke einer Schule, einen Glascontainer und einen weiteren Kaugummitautomaten. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die drei Jugendlichen wurden als etwa 15 Jahre alt beschrieben. Einer der Täter trug eine graue Jacke, eine grüne Hose, eine Baseballmütze und war vermutlich mit einer Art Helloween-Maske verkleidet. Die beiden Komplizen waren mit einem grün-grauen Parka mit Pelzkragen und einer grauen Sportjacke mit neongelben Applikationen bekleidet. Sie trugen beide dunkle Hosen. Einer war mit einem Tretroller unterwegs. Der Zweite trug eine Brille. Hinweise zu den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Markgröningen unter 07145 / 93270 entgegen.