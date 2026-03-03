Polizei sucht Hundebesitzer: Mann hetzt seinen Hund auf Passanten – 42-Jähriger bei Streit verletzt

1 Ein Besitzer hat in Wendlingen seinen Hund (Symbolbild) auf einen Mann losgelassen. Er wurde durch einen Biss verletzt. Foto: IMAGO

In Wendlingen (Kreis Esslingen) hat eine Unbekannter seinen Hund auf einen 42-Jährigen losgelassen. Der Täter soll zuvor Passanten verbal beleidigt haben.











Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in der Brückenstraße in Wendlingen seinen Hund auf einen 42-jährigen Passanten gehetzt. Dabei wurde der Mann verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie der Polizeiposten Wendlingen mitteilte, beleidigte der Hundebesitzer gegen 18.15 Uhr zunächst eine 35-jährige Frau mit ausländerfeindlichen Ausdrücken. Als ein 42-Jähriger hinzukam, entwickelte sich schließlich eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf ließ der Unbekannte dann die Leine seines schwarzen, kniehohen Hundes los, woraufhin das Tier den 42-Jährigen in den Oberarm biss. Zuvor hatte der Hund den Mann bereits angesprungen, wurde dabei aber noch von dem Unbekannten zurückgehalten.