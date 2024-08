1 Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzte die Polizei den Mann wieder auf freien Fuß. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 53-Jähriger beobachtet, wie ein Mann am Sonntag auf einer Wiese im Oberen Schlossgarten in Stuttgart-Mitte öffentlich onaniert. Am Dienstag erkennt er den Mann wieder und geht mit ihm zu Polizei.











Polizeibeamte haben am Dienstag einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Sonntag im Bereich des Oberen Schlossgartens in Stuttgart-Mitte öffentlich onaniert haben soll. Es werden Zeugen gesucht.