Polizei Stuttgart mit Lagebild bis August: Die Zahl der Messerdelikte steigt weiter

1 Polizeipräsident Markus Eisenbraun, OB Frank Nopper und Polizeidirektor Sandro Pittelkow haben sich ein Bild von der Lage am Schlossplatz gemacht. Foto: Stadt Stuttgart

Straftaten im Zusammenhang mit Messern stehen bei der Polizei besonders im Fokus, OB Frank Nopper (CDU) will Verbotszonen ausweiten. Die neuesten Zahlen für 2024 liefern ihm dazu Argumente.











Link kopiert



Seit dem 3. Februar 2023 gilt in großen Teilen der Stuttgarter Innenstadt eine auf zwei Jahre beschränkte Waffen- und Messerverbotszone. Während die Bundesregierung eine Verschärfung des Waffengesetzes debattiert, entscheidet in der Landeshauptstadt formal OB Frank Nopper (CDU). Er will die Zonen räumlich und zeitlich ausweiten, das ist einer der elf Punkte, die er zur Verbesserung der „objektiven und subjektiven Sicherheitslage“ vorgeschlagen hat. Zur Diskussion im Verwaltungsausschuss lieferte Polizeipräsident Markus Eisenbraun aktuelle Zahlen zum Thema Messerverbot. Ein Rückgang gegenüber dem Spitzenwert 2023 ist nicht erkennbar.