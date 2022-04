1 Immer wieder machen sich Diebe an Auspuffanlagen zu schaffen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Autobesitzer beobachtet ein verdächtiges Fahrzeug und schlägt Alarm bei der Polizei. Sind mit der Festnahme gleich mehrere Fälle gelöst?















Wegen der wertvollen Edelmetalle Palladium, Rhodium und auch Platin sind Katalysatoren ein begehrtes Diebesgut. Die Polizei hat am Wochenende zwei Männer festnehmen können, die für mehrere Diebstähle als Täter in Frage kommen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Ein Autobesitzer rief die Polizei, weil er am Sonntagabend ein seltsames Erlebnis hatte. Er kam zu seinem an der Deckerstraße geparkten BMW. Daneben hatte ein Van geparkt, der ihm auffiel. Als er sich gegen 23 Uhr seinem Auto näherte, gab der Fahrer des Van Gas und fuhr eilends davon. Der Mann entdeckte unter seinem Auto einen Wagenheber und kombinierte, dass ihm wohl jemand Teile aus dem Auto herraussägen – und es dazu anheben – wollte. Er alarmierte die Polizei. Die konnte den Van dank der Beschreibung des aufmerksamen Zeugen kurz nach dem Notruf schon an der Gaisburger Brücke stoppen: Im Auto fanden sie dabei die Verpackung des Wagenhebers, der an der Deckerstraße unter dem BMW gelegen hatte. Sie nahmen die beiden 30 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Laut der Polizei liegen Hinweise vor, dass die zwei Männer auch in den zurückliegenden Tagen schon als Katalysatoren-Diebe tätig gewesen sein könnten. Sie würden für einen Diebstahl am Mittwoch an der Bopserwaldstraße und für mehrere Taten am Freitag, Samstag und Sonntag an der Wagenburg- und der Deckerstraße in Frage kommen.