Ein Mann entzieht sich in der Nacht zum Dienstag einer Polizeikontrolle und rast über Autobahn, Feldwege und durch Ortschaften.















Link kopiert

– Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung am Montagabend gegen 23.55 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs zur Bismarckstraße und der Deckenpfronnerstraße, wie ein Skoda-Fahrer den Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und wollten den Fahrer des Skoda kontrollieren. Dieser beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die anliegenden Wohngebiete. Dabei ignorierte er sämtliche Anhaltezeichen des Streifenwagens und fuhr an der Autobahnanschlussstelle Gärtringen auf die A 81 in Richtung Singen auf. Zwischen den beiden Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg verließ der 56-Jährige Fahrer über einen Schotterweg die Autobahn und fuhr über Feldwege und durch die Ortschaften Reusten, Poltringen, Entringen bis nach Breitenholz. Hier beendete der Skoda-Fahrer gegen 00.25 Uhr seine Fahrt und wurde durch Beamte vorläufig festgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Während der Verfolgungsfahrt waren neben neun Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber am Einsatz beteiligt. Der 56-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen. red