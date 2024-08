Polizei Rust stellt 35 Paar Schuhe sicher: Mann soll Gummistiefel geklaut haben, um damit sexuelle Vorlieben zu befriedigen

1 Ein Großteil der Gummistiefel, die von den Ruster Beamten sichergestellt wurden. Foto: Polizei

Ein nicht alltäglicher Fall von einer offenbar durch Fetisch motivierten Einbruchsserie beschäftigt derzeit die Ermittler des Polizeipostens Rust.











Nachdem es in der Vergangenheit in den Bereichen der Polizeireviere Lahr und Emmendingen vermehrt zu Einbrüchen in Baustellencontainer kam, bei denen überwiegend geringwertige Gegenstände aber auch getragene Bekleidung und gebrauchte Gummistiefel entwendet wurden, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung.