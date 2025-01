Notfälle: Entwarnung nach Amokalarm an Berliner Grundschule

Entwarnung nach Amokalarm an Berliner Grundschule

1 Schwerbewaffnete Polizisten durchsuchen eine Grundschule in Berlin. Doch am Abend kommt Entwarnung. Foto: Annette Riedl/dpa

Mehr als 30 Kinder sind noch in einer Berliner Grundschule, als am Nachmittag Amokalarm ausgelöst wird. Am Abend kommt dann Entwarnung. Schuld war wahrscheinlich ein technischer Defekt.











Berlin - Aufatmen im Berliner Ortsteil Schmargendorf: Nach dem Amokalarm an einer Grundschule hat die Polizei am Abend Entwarnung gegeben. "Es hat kein Amoklauf stattgefunden", sagte ein Polizeisprecher. Offenbar habe es sich um einen technischen Defekt gehandelt. Das müsse nun in den kommenden Tagen überprüft werden.