1 Ein Streifenwagen der baden-württembergischen Polizei auf dem Weg zu einem Einsatz. Gegen ihren Inspekteur wird jetzt wegen sexueller Belästigung ermittelt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine Hauptkommissarin wirft dem Chefpolizisten des Landes vor, er habe sie zum Sex nötigen wollen. Landespolizeipräsidentin erwartet, dass weitere Fälle bekannt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Werte haben in Baden-Württembergs Polizei seit vergangenem Herbst einen hohen Stellenwert: In ungezählten Tagungen und Workshops verpassten Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz und ihr Inspekteur der Polizei, Andreas Renner, der Polizeibasis eine andauernde Diskussion über Werte- und Kulturwandel in der Sicherheitsbehörde. Das „Thema Führungs- und Wertekultur bleibt künftig ein Schwerpunkt der Polizei im Ganzen“, heißt es dazu in einem Artikel in der Polizei-Zeitschrift Baden-Württemberg. Vorbildliches Führungsverhalten auf allen Ebenen sichere die Wertekultur der Polizei sowie deren Weiterentwicklung.