Polizei nennt Gründe: In diesen Esslinger Stadtteilen werden die meisten Straftaten erfasst

In manchen Stadtteilen Esslingens erfasst die Polizei mehr Straftaten als in anderen. Welche sind besonders betroffen und warum ist das nach Einschätzung der Beamten so?
Manche Esslinger Stadtteile sind deutlich mehr von Kriminalität betroffen als andere. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik der Polizei für das Jahr 2024 hervor. Dabei unterscheiden die Beamten unter anderem zwischen Straftaten gegen das Leben, Diebstahl, Rohheitsdelikten wie Raub oder Körperverletzung, Vermögens- und Fälschungsdelikten sowie Sachbeschädigung. Das seien die „relevanten, also häufig vorkommenden Delikte“, teilt die Polizei mit. Im folgenden liegt der Fokus also auf diesen Straftaten.