Polizei Ludwigsburg Zehnjähriger von Bus angefahren

Von red 30. Januar 2018 - 13:30 Uhr

Ein Zehnjähriger wurde in Bietigheim-Bissingen verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Am Montagnachmittag wird ein Zehnjähriger von Bus angefahren am Busbahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Bus angefahren. Wahrscheinlich war der Junge einen Moment lang unaufmerksam und sah den Bus nicht kommen.

Stuttgart - Ein zehnjähriger Junge ist am Montagnachmittag am Busbahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Linienbus angefahren worden.

Wie die Polizei mitteilte, stand der Junge gegen 16 Uhr mit rund 30 weiteren Personen am Busbahnhof und wartete auf den Bus. Wahrscheinlich war der Junge in dem Moment, in dem der Bus in die Haltestelle einfuhr, unaufmerksam und sah den Bus nicht kommen.

Junge musste ins Krankenhaus

Der Busfahrer erkannte die gefährliche Situation wohl zu spät, er streifte den Zehnjährigen mit seinem Linienbus. Der Junge wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.